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"Шахтер" презентовал форварда Густаво Бланко Лещука http://www.segodnya.ua/img/article/7912/86_main.1485262578.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/86_tn.1485262578.jpg Футбол Аргентинский форвард выбрал в команде 99-й номер

"Шахтер" презентовал форварда Густаво Бланко Лещука

Сегодня, 14:56

Аргентинский форвард выбрал в команде 99-й номер

Палкин и Бланко Лещук. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Палкин и Бланко Лещук. Фото ФК "Шахтер"

Сегодня в Киеве состоялась официальная презентация Густаво Бланко Лещука в качестве игрока "Шахтера". Футболку с 99-м номером аргентинскому нападающему вручил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

– Я считаю, что Бланко Лещук – это открытие нынешнего сезона в чемпионате Украины, – отметил Сергей Палкин. – Мы за ним начали следить, как только он попал в "Карпаты". Во львовской команде Густаво раскрылся, и мы должны быть благодарны "Карпатам" за то, что они нашли такого футболиста. Признаться, переговоры с львовянами были сложными и долгими, но в итоге все прошло на высшем уровне и мы заключили контракт с нападающим.

– В "Шахтере" сейчас четыре игрока на позицию форварда: Бланко Лещук, Феррейра, Будковский и Борячук. Кто из этих исполнителей останется, а кто, возможно, покинет команду?
– Да, на сегодня у нас четыре футболиста фактически на одну позицию, но, я думаю, в ближайшее время тренерский штаб примет решение по данной ситуации.

– Кроме Бланко Лещука, планируются ли еще трансферы?
– Еще за два месяца до открытия трансферного окна мы говорили о том, что если подписания и будут, то максимум один-два игрока. Одно приобретение мы уже сделали, а дальше будет видно, ситуация меняется каждую неделю. До конца сборов еще много времени, но на данный момент особой потребности в покупке новых футболистов у нас нет.

– Насколько сложно было договориться с "Карпатами"?
– Прежде всего я хочу сказать, что сложно осуществить трансфер и клубу, который хочет купить, и клубу, в которого футболист находится, когда он показывает серьезные результаты. Тем более, когда у человека заканчивается контракт. "Карпатам" нужно было принимать решение, теоретически они могли потерять игрока, Густаво мог бы уйти бесплатно. Я считаю, руководители львовского клуба приняли единственно верное решение – продать Бланко Лещука.
футбол, Шахтер Донецк, Сергей Палкин, Густаво Бланко Лещук

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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