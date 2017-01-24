"Шахтер" презентовал форварда Густаво Бланко Лещука

Сегодня в Киеве состоялась официальная презентация Густаво Бланко Лещука в качестве игрока "Шахтера". Футболку с 99-м номером аргентинскому нападающему вручил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

– Я считаю, что Бланко Лещук – это открытие нынешнего сезона в чемпионате Украины, – отметил Сергей Палкин. – Мы за ним начали следить, как только он попал в "Карпаты". Во львовской команде Густаво раскрылся, и мы должны быть благодарны "Карпатам" за то, что они нашли такого футболиста. Признаться, переговоры с львовянами были сложными и долгими, но в итоге все прошло на высшем уровне и мы заключили контракт с нападающим.

– В "Шахтере" сейчас четыре игрока на позицию форварда: Бланко Лещук, Феррейра, Будковский и Борячук. Кто из этих исполнителей останется, а кто, возможно, покинет команду?

– Да, на сегодня у нас четыре футболиста фактически на одну позицию, но, я думаю, в ближайшее время тренерский штаб примет решение по данной ситуации.

– Кроме Бланко Лещука, планируются ли еще трансферы?

– Еще за два месяца до открытия трансферного окна мы говорили о том, что если подписания и будут, то максимум один-два игрока. Одно приобретение мы уже сделали, а дальше будет видно, ситуация меняется каждую неделю. До конца сборов еще много времени, но на данный момент особой потребности в покупке новых футболистов у нас нет.

– Насколько сложно было договориться с "Карпатами"?

– Прежде всего я хочу сказать, что сложно осуществить трансфер и клубу, который хочет купить, и клубу, в которого футболист находится, когда он показывает серьезные результаты. Тем более, когда у человека заканчивается контракт. "Карпатам" нужно было принимать решение, теоретически они могли потерять игрока, Густаво мог бы уйти бесплатно. Я считаю, руководители львовского клуба приняли единственно верное решение – продать Бланко Лещука.