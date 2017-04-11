"Шахтер" подписал контракт с защитником сборной Грузии

Давид Хочолава перешел из "Черноморца" в донецкий клуб

Защитник "Черноморца" Давид Хочолава подписал с "горняками" контракт на 5 лет. Футболист присоединится к "Шахтеру" с сезона – 2017/18.

Справка

Давид Хочолава родился 8 февраля 1993 года в Тбилиси (Грузия).

Амплуа: защитник

Рост: 192 см

Выступал в грузинских клубах "Саско" (Тбилиси), "Металлург" (Рустави), "Сиони" (Болниси), "Динамо" (Тбилиси), "Колхети" (Поти) и "Шукура" (Кобулети).

С сезона – 2015/16 защищает цвета одесского "Черноморца". В украинской Премьер-лиге провел 39 матчей, забил 3 мяча.

В августе 2016 года Хочолава получил дебютный вызов в национальную сборную Грузии, в составе которой на сегодня сыграл уже 3 поединка.