"Шахтер" отказался от нападающего Будковского и не взял его на второй сбор

Филипп Будковский, которого вернули из аренды в "Анжи", не подошел тренерскому штабу "горняков"

Нападающий Филипп Будковский, возвращенный "Шахтером" из аренды в российском "Анжи", не полетел на второй сбор с донецким клубом, информирует канал "Футбол 1".

Ранее футболист вернулся из "Анжи" в "Шахтер" для прохождения первого сбора в Испании, но не подошел ренерскому штабу "горняков".

Ранее спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра сообщил, что если Будковский покинет "Шахтер", то "Анжи" продолжит сотрудничество. За махачкалинцев украинец сыграл в 19 матчах, в которых забил пять мячей.