"Шахтер" обыграл южнокорейский "Кванджу"

Лидер чемпионата Украины "Шахтер" на сборе в Португалии провел спарринг с командой "Кванджу" из Южной Кореи. Матч прошел в субботу в Лагуше в присутствии 50 зрителей и завершился победой "горняков" с минимальным счетом. В прошлом сезоне "Кванджу" занял девятое место в регулярном чемпионате Южной Кореи.

Единственный гол на 20-й минуте забил Андрей Бурячук.

Это был седьмой товарищеский матч команды Паулу Фонсеки в 2017 году. Ранее "Шахтер" обыграл "Краковию" (2:0), "Норчепинг" (6:1), "Ольяненсе" (3:0) и "Ольборг" (3:0), а также сыграл вничью с "Аустрией" (2:2) и "Яблонцем" (2:2).

"Шахтер" (Украина) – "Кванджу" (Южная Корея) – 1:0 (1:0)

Гол: Борячук (20)

"Шахтер": Каниболоцкий (Шевченко, 70), Кобин (Срна, 70), Кривцов (Кучер, 70), Ордец (Ракицкий, 70), Азеведо (Марлос, 70), Степаненко (к) (Коваленко, 62), Танковский (Малышев, 70), Бернард (Зубков, 62), Алан Патрик (Дентиньо, 70), Тайсон (Исмаили, 52), Борячук (Лещук, 70)

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