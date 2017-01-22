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"Шахтер" обыграл польскую "Краковию" в первом матче в 2017 году (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/74_main.1485083780.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/74_tn.1485083780.jpg Футбол "Горняки" на сборах в Испании всухую обыграли польскую "Краковию" – 2:0

"Шахтер" обыграл польскую "Краковию" в первом матче в 2017 году (фото)

Сегодня, 13:16

"Горняки" на сборах в Испании всухую обыграли польскую "Краковию" – 2:0

"Шахтер" провел первый контрольный матч на зимних сборах. В испанской Ла-Манге "горняки" утром в воскресенье всухую обыграли польскую "Краковию" – 2:0.

Оба мяча команда Паулу Фонсеки забила во втором тайме: на 55-й минуте отличился 20-летний Александр Зубков, на 89-й точку в матче поставил Дентиньо.

"Краковия" занимает 14-е место в чемпионате Польше после 20 туров.

"Шахтер" (Украина) – "Краковия" (Польша) – 2:0 (0:0)
Голы: Зубков (55), Дентиньо (89)

"Шахтер": Каниболоцкий (Пятов, 46), Срна (к) (Кобин, 46), Кривцов (Кучер, 46), Ракицкий (Ордец, 46), Азеведо (Исмаили, 46), Степаненко (Танковский, 46), Малышев (Фред, 46), Марлос (Зубков, 46; Борячук, 82), Алан Патрик (Дентиньо, 46), Тайсон (Бернард, 46), Феррейра (Бланко Лещук, 46)
товарищеский матч, Шахтер Донецк, Краковия

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Сегодня|Спорт

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