"Шахтер" обыграл польскую "Краковию" в первом матче в 2017 году (фото)

"Горняки" на сборах в Испании всухую обыграли польскую "Краковию" – 2:0

"Шахтер" провел первый контрольный матч на зимних сборах. В испанской Ла-Манге "горняки" утром в воскресенье всухую обыграли польскую "Краковию" – 2:0.

Оба мяча команда Паулу Фонсеки забила во втором тайме: на 55-й минуте отличился 20-летний Александр Зубков, на 89-й точку в матче поставил Дентиньо.

"Краковия" занимает 14-е место в чемпионате Польше после 20 туров.

"Шахтер" (Украина) – "Краковия" (Польша) – 2:0 (0:0)

Голы: Зубков (55), Дентиньо (89)

"Шахтер": Каниболоцкий (Пятов, 46), Срна (к) (Кобин, 46), Кривцов (Кучер, 46), Ракицкий (Ордец, 46), Азеведо (Исмаили, 46), Степаненко (Танковский, 46), Малышев (Фред, 46), Марлос (Зубков, 46; Борячук, 82), Алан Патрик (Дентиньо, 46), Тайсон (Бернард, 46), Феррейра (Бланко Лещук, 46)