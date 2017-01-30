"Шахтер" начал продажу билетов на матч Лиги Европы против "Сельты"

Стоимость тикетов на стадион "Металлист" в Харькове стартует от 50 гривен

23 февраля в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" встретится с испанской "Сельтой". Матч состоится в Харькове на ОСК "Металлист". Начало в 22:05.

Реализация билетов стартует 31 января и будет проходить в два этапа.

1-й этап (с 31 января по 5 февраля). Приоритетная продажа:

- в кассах ОСК "Металлист" (купить билеты смогут только зарегистрированные болельщики, посетившие поединки "Шахтера" с "Динамо" и "Карпатами" в Харькове в сезоне – 2016/17; каждому будет отправлено СМС со специальным кодом);

- онлайн на shakhtar.com (только для тех, кто в текущем сезоне уже приобретал билеты на домашние матчи "горняков" на официальном сайте клуба);

- онлайн на сайтах-партнерах internet-bilet.ua, esport.in.ua, tickethunt.net (для любителей футбола, покупавших тикеты на встречи с "Динамо" и "Карпатами" в Харькове с помощью данных сервисов).

2-й этап (с 6 по 23 февраля). Свободная продажа:

- в кассах ОСК "Металлист";

- онлайн на shakhtar.com и сайтах-партнерах;

- в розничной торговой сети Харькова.

Внимание! При предъявлении удостоверения личности один болельщик сможет купить не более четырех билетов.

Стоимость билетов на матч "Шахтер" – "Сельта":

Standard: 50, 100, 120, 150, 200 и 250 гривен;

Comfort seats (без пакета гостеприимства): 600 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен;

Sky Вox: 4 000 – 7 000 гривен (одно место).