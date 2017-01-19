"Шахтер" на сборах второй день заливает дождем (фото)
"Горняки" провели полтора часа на поле, занимаясь как беговой работой, так и с мячами
Испанскую Ла-Мангу, где в эти дни базируется "Шахтер", второй день заливает дождем.
Но и в таких погодных условиях команда не отходит от тренировочного графика. Вчерашний выходной позволил футболистам немного разгрузиться физически и эмоционально, а уже сегодня утром "горняки" провели полтора часа на поле, занимаясь как беговой работой, так и с мячами.
Но на этом сессия закончилась не для всех. Часть игроков отправилась в тренажерный зал, а остальных эта участь ждет после вечерней тренировки.
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