"Шахтер" на сборах второй день заливает дождем (фото)

"Горняки" провели полтора часа на поле, занимаясь как беговой работой, так и с мячами

Испанскую Ла-Мангу, где в эти дни базируется "Шахтер", второй день заливает дождем.

Но и в таких погодных условиях команда не отходит от тренировочного графика. Вчерашний выходной позволил футболистам немного разгрузиться физически и эмоционально, а уже сегодня утром "горняки" провели полтора часа на поле, занимаясь как беговой работой, так и с мячами.

Но на этом сессия закончилась не для всех. Часть игроков отправилась в тренажерный зал, а остальных эта участь ждет после вечерней тренировки.