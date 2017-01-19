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"Шахтер" на сборах проведал тренер сборной Украины и испанская пресса (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/91_main.1484860259.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/91_tn.1484860259.jpg Футбол На ужине "Шахтер" аплодисментами и именинным пирогом поздравил с днем рождения Дентиньо 

"Шахтер" на сборах проведал тренер сборной Украины и испанская пресса (фото)

Сегодня, 23:10

На ужине "Шахтер" аплодисментами и именинным пирогом поздравил с днем рождения Дентиньо 

Очередной тренировочный день донецкой команды в Ла-Манге прошел под аккомпанемент непогоды. После дождливой утренней сессии, с которой все вернулись в отель насквозь промокшими, "горняков" ждали обед и пара часов сна.

К вечеру осадки прекратились, и оказалось, что поля тренировочного центра неплохо справились со стихией. При этом появилась возможность больше поработать над тактическими аспектами.

На ужине "Шахтер" аплодисментами и именинным пирогом поздравил с днем рождения Дентиньо – полузащитнику сегодня исполнилось 28 лет. Тем временем Паулу Фонсека и Дарио Срна попали под прицел журналистов газеты Marca. Наставник и капитан дончан ответили на ряд вопросов авторитетного испанского издания.

Также вечером в отель прибыл Рауль Рианчо, помощник главного тренера национальной сборной Украины. Он пообщался с Паулу Фонсекой и планирует посетить воскресную игру "Шахтера" с "Краковией".
футбол, Шахтер Донецк, Дентиньо, Рауль Рианчо

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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