"Севилья" усилилась аргентинским полузащитником

Сегодня, 10:42

Сумма трансфера оценивается в 5,5 миллионов евро

Вальтер Монтойя. Фото sevillafc.es
Вальтер Монтойя. Фото sevillafc.es

Полузащитник "Росарио Сентраль" Вальтер Монтойя продолжит свою карьеру в "Севилье", сообщает пресс-служба испанской команды.

Клубы достигли соглашения о контракте на 4,5 года. Игрок поставит свою подпись под соглашением после прохождения медобследования.

23-летний аргентинец в составе "Росарио" провел 54 матча, в которых забил четыре мяча. Сумма трансфера оценивается в 5,5 миллионов евро.

Монтойя играет на правом фланге атаки. Напомним, на контракте в "Севилье" находится украинец Евгений Коноплянка. Его родная позиция – левый фланг, но в "Шальке", где он выступает на правах аренды, украинец нередко играет на правом фланге.
футбол, чемпионат Испании, чемпионат Аргентины, Севилья, Росарио Сентраль, Вальтер Монтойя

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СЭ

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