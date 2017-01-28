"Севилья" усилилась аргентинским полузащитником
Сумма трансфера оценивается в 5,5 миллионов евро
Полузащитник "Росарио Сентраль" Вальтер Монтойя продолжит свою карьеру в "Севилье", сообщает пресс-служба испанской команды.
Клубы достигли соглашения о контракте на 4,5 года. Игрок поставит свою подпись под соглашением после прохождения медобследования.
23-летний аргентинец в составе "Росарио" провел 54 матча, в которых забил четыре мяча. Сумма трансфера оценивается в 5,5 миллионов евро.
Монтойя играет на правом фланге атаки. Напомним, на контракте в "Севилье" находится украинец Евгений Коноплянка. Его родная позиция – левый фланг, но в "Шальке", где он выступает на правах аренды, украинец нередко играет на правом фланге.
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