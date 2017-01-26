Сергей Кравченко – об удалении в матче с "Динамо": "Судья решил, что он "пуп земли" (видео)

Вчера, 17:10

Полузащитник "Днепра" в матче с загребским "Динамо" был удален за маты в адрес судьи

Сергей Кравченко
Сергей Кравченко

Несколько дней назад "Днепр" на сборах в Турции в спарринге проиграл загребскому "Динамо" со счетом 1:3. Концовку матча украинский клуб доигрывал в меньшинстве после удаления Сергея Кравченко. Полузащитник "Днепра" рассказал, что произошло в эпизоде с удалением:

"Не хочу оправдываться – я виноват, не сдержался. Но считаю, что судья слишком принципиально повел себя. За несогласие с решением дал первую желтую карточку, а там за чуть-чуть маты вторую... На сборах такое особо не практикуется. Но так как судья был из Азербайджана и у него была наклейка ФИФА, то наверное он подумал, что он "пуп земли" и принципиально меня удалил. Хотя даже ребята из загребского "Динамо" просили судью, чтобы он этого не делал. Подвел команду, но хорошо, что на сборах. Я и так знаю, что нельзя с судьями разговаривать. Расстроен, что ребята потом 20 минут играли вдесятером против 11-ти".
чемпионат Украины, ФК Днепр, Сергей Кравченко

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Сегодня|Спорт

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