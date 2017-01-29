"Селтик" побил свой 50-летний рекорд по серии домашних матчей без поражений

Сегодня, 20:21

В триумфальном сезоне 1966/67 "кельты" выиграли Кубок европейских чемпионов, чемпионат и Кубок, а также Кубок лиги

Фото celticfc.net
Фото celticfc.net

В матче 22-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" на своем поле разгромил "Хартс". Таким образом, "кельты" продлили серию домашних матчей без поражений в местных турнирах до 27 игр, побив собственный рекорд 1967 года.

В сезоне-1966/67 "Селтик" не проигрывал 26 домашних матчей под руководством легендарного Джока Стейна, с которым клуб в том сезоне выиграл все возможные турниры: Кубок европейских чемпионов, чемпионат и Кубок Шотландии, а также Кубок шотландской лиги.

В нынешнем сезоне после 22 туров "Селтик" располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии, опережая "Рейнджерс" на 22 очка.
рекорд, футбол, чемпионат Шотландии, Селтик

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Источник:

Championat.ru

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