"Селтик" побил свой 50-летний рекорд по серии домашних матчей без поражений
В триумфальном сезоне 1966/67 "кельты" выиграли Кубок европейских чемпионов, чемпионат и Кубок, а также Кубок лиги
В матче 22-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" на своем поле разгромил "Хартс". Таким образом, "кельты" продлили серию домашних матчей без поражений в местных турнирах до 27 игр, побив собственный рекорд 1967 года.
В сезоне-1966/67 "Селтик" не проигрывал 26 домашних матчей под руководством легендарного Джока Стейна, с которым клуб в том сезоне выиграл все возможные турниры: Кубок европейских чемпионов, чемпионат и Кубок Шотландии, а также Кубок шотландской лиги.
В нынешнем сезоне после 22 туров "Селтик" располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии, опережая "Рейнджерс" на 22 очка.
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