"Селтик" отказал "Челси" в продаже вратаря сборной Шотландии

Шотландский клуб отказал "Челси" в трансфере 34-летнего вратаря за три миллиона фунтов

Шотландский "Селтик" отклонил предложение английского "Челси" о покупке вратаря Крейга Гордона, сообщает Daily Mail. Лондонцы предлагали за 34-летнего голкипера сборной Шотландии три миллиона фунтов стерлингов, однако в Глазго рассчитывают на него.

Гордон входит в шорт-лист вратарей, которые могут заменить Асмира Беговича. Последний может в ближайшее время перейти в "Борнмут". В качестве альтернативных вариантов называются Диего Лопес из "Эспаньола" и Фернандо Муслера из "Галатасарая".