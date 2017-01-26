"Селтик" отказал "Челси" в продаже вратаря сборной Шотландии

Вчера, 22:04

Шотландский клуб отказал "Челси" в трансфере 34-летнего вратаря за три миллиона фунтов

Первый номер &quot;Селтика&quot; остается в команде. Фото celticfc.net
Первый номер "Селтика" остается в команде. Фото celticfc.net

Шотландский "Селтик" отклонил предложение английского "Челси" о покупке вратаря Крейга Гордона, сообщает Daily Mail. Лондонцы предлагали за 34-летнего голкипера сборной Шотландии три миллиона фунтов стерлингов, однако в Глазго рассчитывают на него.

Гордон входит в шорт-лист вратарей, которые могут заменить Асмира Беговича. Последний может в ближайшее время перейти в "Борнмут". В качестве альтернативных вариантов называются Диего Лопес из "Эспаньола" и Фернандо Муслера из "Галатасарая".
трансферы, Селтик, Челси Лондон

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СЭ

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