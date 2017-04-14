"Сельта" одержала волевую победу над "Генком" Руслана Малиновского

Сегодня, 00:20

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы испанцы обыграли бельгийцев со счетом 3:2


"Сельта" - "Генк" - 3:2. Фото AFP

"Сельта" - "Генк" - 3:2. Фото AFP

"Сельта" - "Генк" - 3:2. Фото AFP

"Сельта" - "Генк" - 3:2. Фото AFP

"Сельта" - "Генк" - 3:2. Фото AFP

"Сельта" - "Генк" - 3:2. Фото AFP

"Сельта" - "Генк" - 3:2. Фото AFP

"Сельта" - "Генк" - 3:2. Фото AFP

"Сельта" - "Генк" - 3:2. Фото AFP

Испанская "Сельта" дома победила бельгийский "Генк" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча прошла в четверг в Виго и завершилась со счетом 3:2. В составе "Сельты" отличились Пионе Систо (15-я минута), Яго Аспас (17) и Йон Гвидетти (38). У "Генка" голы забили Жан-Поль Бутьюс (10) и Томас Бюффел (67).

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл практически весь матч: тренер бельгийцев заменил его уже на добавленных ко второму тайму минутах.

В других матчах Лиги Европы "Аякс" обыграл "Шальке" 2:0, а "Андерлехт" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью – 1:1.

Ответный матч команды проведут 20 апреля в Генке.
Лига Европы, Генк, Сельта, Яго Аспас, Руслан Малиновский

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Источник:

Сегодня|Спорт

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