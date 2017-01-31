"Сельта" купила датчанина, который не сможет сыграть с "Шахтером"

Сегодня, 21:37

Эндрю Хьюлсагер уже был заигран в текущей Лиге Европы

Эндрю Хьюлсагер. Фото ФК &quot;Сельта&quot;
Эндрю Хьюлсагер. Фото ФК "Сельта"

Полузащитник датского "Брондбю" Эндрю Хьюлсагер официально перешел в испанскую "Сельту". Пресс-служба "кельтов" сообщает, что Хьюлсагера представят завтра.

Датчанин еще должен пройти медосмотр, а затем официально подпишет контракт.

Интересно, что контракт Хьюлсагера истекал в июне, но "Сельта "все же решила заплатить за хавбека 100 тыс. евро.

Датчанин, как правило, играет на позиции плеймейкера, но может также действовать справа.

В текущем сезоне Эндрю сыграл во всех турнирах 27 матчей и забил 8 голов. Стоит отметить, что он провел 8 встреч в Лиге Европы, а это означает, что играть против "Шахтера" в 1/16 этого турнира он не имеет права.

Интересно, что Хьюлсагер станет третьим датчанином в составе "Сельты". Также за "кельтов" выступают полузащитники Даниэль Васс и Пионе Систо.
футбол, Лига Европы, чемпионат Испании, Сельта

Вы сейчас просматриваете новость ""Сельта" купила датчанина, который не сможет сыграть с "Шахтером"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Football.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Очередь в кассу. Фото Twitter

Болельщики с утра занимают очереди за билетами на матч "Шахтер" - "Сельта"

Сегодня, 12:46

Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы пройдет 23 февраля в Харькове

Футбол

Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" начал продажу билетов на матч Лиги Европы против "Сельты"

Вчера, 10:11

Стоимость тикетов на стадион "Металлист" в Харькове стартует от 50 гривен

Футбол

Жеребьевка полуфинала Кубка Испании. Фото rfef.es

Жеребьевка полуфинала Кубка Испании: "Барселона" сыграет с "Атлетико"

27 Января, 15:26

Полуфинальные пары составили: "Барселона" - "Атлетико" и "Алавес" - "Сельта"

Футбол

Фото AFP

Соперник "Шахтера" в Лиге Европы выбил "Реал" из Кубка Испании

26 Января, 00:09

"Реал" пропустил от "Сельты" за два матча четыре гола

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования