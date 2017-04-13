"Сельта" – "Генк": Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе

Украинский полузащитник с первых минут сыграет в четвертьфинале Лиги Европы

В четверг в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы испанская "Сельта" принимает бельгийский "Генк". Матч начнется в 22:05 по киевскому времени.

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский, права на которого принадлежат "Шахтеру", в этой игре выйдет на поле со стартовых минут.

Также стало известно, что Евгений Коноплянка начнет матч "Аякс" – "Шальке" на скамейке запасных.

"Сельта" – фаворит первого матча и всего противостояния. Коэффициент на победу испанского клуба сегодня – 1.62, на победу "Генка" 6.10, на ничью – 4.05. Котировки на проход в полуфинал: 1.38 – 3.05 также в пользу "Сельты".

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