Селезнев: "Подходит такой Ибрагимович и говорит: "Селя, можно с вами сфотографироваться?"
Украинский нападающий пытается читать автобиографию шведского футболиста
Экс-нападающий "Шахтера" Евгений Селезнев, ставший недавно игроком турецкого "Карабюкспора", отметил, что изучает биографию Златана Ибрагимовича на английском. По словам форварда, ему приходится по несколько раз перечитывать каждую страницу.
- Знаю, вы читаете биографию Златана Ибрагимовича на английском. Много страниц уже осилили?
- Пытаюсь читать. Не все понимаю, но учусь. Сколько страниц? Кажется, страниц пятьдесят.
- И почти все поняли?
- Ну, как сказать. Мне приходится перечитывать каждую страницу по несколько раз. Перевести что-то, выучить. Это небыстрый процесс.
- Вам эту книгу, кстати, не сам Златан подарил, с которым вы встретились в августе?
- А, это когда мы со Смолом с ним пересеклись? Да не, не он. Хотя пообщались отлично. Ибрагимович – вообще первый игрок, с кем я поменялся футболками в матчах за сборную.
- С кем он попросил сфоткаться – с вами или со Смоловым?
- С обоими! Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?" Ну как мы могли отказать!
Вы сейчас просматриваете новость "Селезнев: "Подходит такой Ибрагимович и говорит: "Селя, можно с вами сфотографироваться?"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии