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Селезнев: "Подходит такой Ибрагимович и говорит: "Селя, можно с вами сфотографироваться?" http://www.segodnya.ua/img/article/7899/35_main.1484842931.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/35_tn.1484842931.jpg Футбол Украинский нападающий пытается читать автобиографию шведского футболиста

Селезнев: "Подходит такой Ибрагимович и говорит: "Селя, можно с вами сфотографироваться?"

Сегодня, 18:22

Украинский нападающий пытается читать автобиографию шведского футболиста

Евгений Селезнев. Фото AFP
Евгений Селезнев. Фото AFP

Экс-нападающий "Шахтера" Евгений Селезнев, ставший недавно игроком турецкого "Карабюкспора", отметил, что изучает биографию Златана Ибрагимовича на английском. По словам форварда, ему приходится по несколько раз перечитывать каждую страницу.

- Знаю, вы читаете биографию Златана Ибрагимовича на английском. Много страниц уже осилили?

- Пытаюсь читать. Не все понимаю, но учусь. Сколько страниц? Кажется, страниц пятьдесят.

- И почти все поняли?

- Ну, как сказать. Мне приходится перечитывать каждую страницу по несколько раз. Перевести что-то, выучить. Это небыстрый процесс.

- Вам эту книгу, кстати, не сам Златан подарил, с которым вы встретились в августе?

- А, это когда мы со Смолом с ним пересеклись? Да не, не он. Хотя пообщались отлично. Ибрагимович – вообще первый игрок, с кем я поменялся футболками в матчах за сборную.

- С кем он попросил сфоткаться – с вами или со Смоловым?

- С обоими! Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?" Ну как мы могли отказать!
футбол, Евгений Селезнев, Златан Ибрагимович, Карабюкспор

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Источник:

СЭ

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