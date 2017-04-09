Сексуальная фитнес-тренер Саманта не дает спуску Роналду

Девушка сама принимала участие в Олимпиаде-2000, а сейчас помогает другим спортсменам поддерживать себя в форме

Лидер сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду из года в год подтверждает реноме одного из лучших футболистов современности.

Несмотря на свой возраст, а в феврале Криштиану исполнилось 32 года, он продолжает оставаться на высоком уровне.

А все потому что он следит за своим физическим состоянием и питанием, в чем ему помогает очаровательная фитнес-тренер Саманта Клейтон.

37-летняя мать четырех детей является одним из самых известных в мире экспертов по фитнесу. В сети можно найти множество видео с уроками от Саманты. Она принимала участие в Олимпиаде-2000 в Сиднее, а сейчас помогает другим спортсменам поддерживать себя в форме. Девушка замужем за бывшим бейсболистом Ройсом Клейтоном.