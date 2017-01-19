Сексуальная девушка игрока сборной Голландии приняла участие в рекламе купальников (фото,видео)
Роуз Бертрам принимала участие в рекламной кампании 2016 года
Подружка футболиста сборной Голландии и турецкого "Фенербахче" Грегори ван дер Виля Роуз Бертрам приняла участие в фотосессии Sports Illustrated.
Девушка станет лицом новой коллекции купальников. В прошлом году модель уже снималась в откровенной фотосессии для известного издания.
Презентация пройдет на следующей неделе, а сегодня в сети появился тизер рекламной кампании интернет-журнала.
Ван Дер Виль ранее выступал за французский "ПСЖ" и родной "Аякс". С 2009 года он выступает за сборную Голландии. В 2010 году он стал серебряным призером чемпионата мира в ЮАР.
She's BAAACK! https://t.co/9RHic47lXA pic.twitter.com/efwZzLVEXX— SI Swimsuit (@SI_Swimsuit) 14 января 2017 г.
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