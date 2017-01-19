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Сексуальная девушка игрока сборной Голландии приняла участие в рекламе купальников (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/82_main.1484858028.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/82_tn.1484858028.jpg Футбол Роуз Бертрам принимала участие в рекламной кампании 2016 года

Сексуальная девушка игрока сборной Голландии приняла участие в рекламе купальников (фото,видео)

Сегодня, 22:33

Роуз Бертрам принимала участие в рекламной кампании 2016 года


Подружка футболиста сборной Голландии и турецкого "Фенербахче" Грегори ван дер Виля Роуз Бертрам приняла участие в фотосессии Sports Illustrated.

Девушка станет лицом новой коллекции купальников. В прошлом году модель уже снималась в откровенной фотосессии для известного издания.

Презентация пройдет на следующей неделе, а сегодня в сети появился тизер рекламной кампании интернет-журнала.

Ван Дер Виль ранее выступал за французский "ПСЖ" и родной "Аякс". С 2009 года он выступает за сборную Голландии. В 2010 году он стал серебряным призером чемпионата мира в ЮАР.

Guess who's back for @si_swimsuit 2017 here's a sneak peak! #SiSwim2017 : @wattsupphoto

Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

футбол, Фенербахче, Грегори ван дер Виль

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Источник:

Сегодня|Спорт

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