Сборная Украины учинила волевой разгром команде Черногории

Во вторник во втором матче на "Кубке Эгейского моря" в Турции юношеская сборная Украины U-16 уверенно победила сверстников из Черногории со счетом 4:1.

Начало встречи было за соперниками: счет удалось открыть именно черногорцам, которые повели на 10-й минуте. Но подопечные Олега Кузнецова выдержали удар: "сине-желтые" сумели до перерыва сравнять счет, а во втором тайме забили еще три мяча. Дубль на счету Станислава Библика, по одному голу забили Роман Якуба и Даниил Сикан.

Вчера сборная Украины проиграла грекам со счетом 0:1.

Украина U-16 – Черногория U-16 – 4:1 (1:1)

Голы: Библик (28, 60), Якуба (53), Сикан (69) – Вуянович (10)