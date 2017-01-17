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Сборная Украины учинила волевой разгром команде Черногории http://www.segodnya.ua/img/article/7891/48_main.1484671831.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/48_tn.1484671831.jpg Футбол Юношеская сборная Украины на турнире в Турции разгромила Черногорию – 4:1

Сборная Украины учинила волевой разгром команде Черногории

Сегодня, 18:50

Юношеская сборная Украины на турнире в Турции разгромила Черногорию – 4:1

Украина - Черногория - 4:1. Фото ФФУ
Украина - Черногория - 4:1. Фото ФФУ

Во вторник во втором матче на "Кубке Эгейского моря" в Турции юношеская сборная Украины U-16 уверенно победила сверстников из Черногории со счетом 4:1.

Начало встречи было за соперниками: счет удалось открыть именно черногорцам, которые повели на 10-й минуте. Но подопечные Олега Кузнецова выдержали удар: "сине-желтые" сумели до перерыва сравнять счет, а во втором тайме забили еще три мяча. Дубль на счету Станислава Библика, по одному голу забили Роман Якуба и Даниил Сикан.

Вчера сборная Украины проиграла грекам со счетом 0:1.

Украина U-16 – Черногория U-16 – 4:1 (1:1)
Голы: Библик (28, 60), Якуба (53), Сикан (69) – Вуянович (10)

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сборная Украины U16

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Источники:

Сегодня|Спорт, ФФУ

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