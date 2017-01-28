Сборная Украины сыграла вничью с Испанией в товарищеском матче

Сегодня, 18:17

В гости к нашей команде приехали действующие чемпионы Европы

Сборная Украины накануне матчей. Фото Facebook
Сборная Украины накануне матчей. Фото Facebook

Сегодня в Киеве прошел товарищеский матч по футзалу между сборными Украины и Испании. Наша команда достойно выглядела в поединке с чемпионами Европы.

Украинцы первыми открыли счет. На 11-й минуте после розыгрыша углового отличился Белоцерковец. Однако испанцы отыгрались уже через две минуты после дальнего удара Фернандеса.

Испанцы были близки к тому, чтобы вырвать победу. Перед финальным свистком гости заработали пенальти. Но наш голкипер Иваняк отразил удар Усина. Ничья – 1:1.

В воскресенье команды сыграют еще один поединок.
товарищеский матч, футзал, сборная Испании, сборная Украины по футзалу

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Сегодня|Спорт

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