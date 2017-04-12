Сборная Украины сыграет c Мальтой в Австрии

Сегодня, 14:08

Товарищеский матч состоится 6 июня

Болельщики сборной Украины. Фото AFP
Болельщики сборной Украины. Фото AFP

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил, что товарищеский матч с Мальтой состоится 6 июня.

"Команда соберется в начале июня, на 6 июня у нас запланирован товарищеский поединок с Мальтой. Он состоится в Австрии, соперники захотели встретиться на нейтральном поле. После игры мы останемся в Австрии, где проведем время в подготовке к игре с финнами, а дальше отправимся в Финляндию на матч", – заявил Шевченко.
футбол, товарищеский матч, Сборная Украины, сборная Мальты

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XSport

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