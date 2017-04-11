Сборная Украины по футзалу вышла на Евро-2018

Вчера, 20:57

В ключевом матче наши футзалисты обыграли команду Хорватии

Фото uefa.com
Фото uefa.com

Сборная Украины по футзалу квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы 2018 года.

В заключительном матче отбора Украина обыграла лидеров группы Хорватию со счетом 2:1. Забитыми голами у "желто-синих" отметились Николай Белоцерковец и Владимир Разуванов, у хорватов гол на счету Франко Еловича.

Финальная стадия турнира пройдет с 30 января по 10 февраля 2018 года на "Арена Стожице" в Любляне, Словения. В турнире примут участие 12 команд.
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Сегодня|Спорт

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