Сборная Украины по футзалу обыграла Черногорию в отборе на Евро-2018

Для выхода в финальную часть турнира нашим футзалистам нужно обыгрывать Хорватию

В воскресенье, 9 апреля, сборная Украины по футзалу одолела команду Черногории со счетом 4:2.

Одержав вторую победу в группе С основного раунда квалификации чемпионата Европы по футзалу, команда Александра Косенко решила первую промежуточную задачу, гарантировав себе продолжение борьбы за путевку в финальную части Евро-2018.

После двух туров украинцы, как и хорваты имеют шесть очков, но уступают им по разнице забитых и пропущенных мячей. А это значит, что во вторник для завоевания прямой путевки в Словению команде Александра Косенко нужно побеждать хорватов.

Украина – Черногория – 4:2

Голы: Новак (4), Педяш (6), Шотурма (29), Журба (35) – Байович (4, 8)

Украина: Ципун – Коваль, Чепорнюк, Журба, Белоцерковец – Ник. Грицына, Мих. Грицына, Шотурма, Разуванов – Корсун, Зварыч, Новак, Педяш

Черногория: Деспотович – Драшкович, Байчетич, Байович, Гойкович – Бойович, Обрадович, Чорович

Предупреждение: Байчетич (25)