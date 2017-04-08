Сборная Украины обыграла Бельгию в отборе на Евро-2018

Команда Украины по футзалу на старте отборочного турнира в Киеве минимально одолела бельгийцев

Сборная Украины по футзалу добыла победу в стартовом поединке отборочного турнира на чемпионат Европы против команды Бельгии – 1:0. Единственный точный удар в матче на счету Сергея Коваля, который на 15-й минуте первого тайма красиво пробил в дальний нижний угол после скидки партнера.

В первом матче квалификации Хорватия на паркете "Дворца спорта" переиграла Черногорию со счетом 4:0.

В воскресенье, 9 апреля, украинцы сыграют против черногорцев в 16:00. Бельгия в 13:00 будет противостоять Хорватии.

Украина – Бельгия 1:0

Гол: Сергей Коваль (15)