Сборная Украины обыграла Бельгию в отборе на Евро-2018
Команда Украины по футзалу на старте отборочного турнира в Киеве минимально одолела бельгийцев
Сборная Украины по футзалу добыла победу в стартовом поединке отборочного турнира на чемпионат Европы против команды Бельгии – 1:0. Единственный точный удар в матче на счету Сергея Коваля, который на 15-й минуте первого тайма красиво пробил в дальний нижний угол после скидки партнера.
В первом матче квалификации Хорватия на паркете "Дворца спорта" переиграла Черногорию со счетом 4:0.
В воскресенье, 9 апреля, украинцы сыграют против черногорцев в 16:00. Бельгия в 13:00 будет противостоять Хорватии.
Украина – Бельгия 1:0
Гол: Сергей Коваль (15)
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