Сборная Украины из игроков до 17 лет всухую проиграла Израилю Сегодня, 20:43 Просмотров: ...

В Беларуси наши юноши со счетом 0:2 проиграли сверстникам из Израиля на товарищеском турнире

Сборная Украины U17 проиграла второй матч подряд в Минске. Фото abff.by

Во втором туре товарищеского турнира Кубок развития 2017 в Минске сборная Украины из игроков не старше 17 лет проиграла сверстникам из Израиля. Поединок во вторник завершился со счетом 0:2. С конца первого тайма украинцы играли в меньшинстве после удаления Косюка. Ранее украинская сборная проиграла Литве с минимальным счетом. В четверг сборная Украины U17 сыграет с аутсайдером группы – Грузией. Украина U-17 – Израиль U-17 0:2 (0:1)

Голы: Леви (18), Дахан (73) Украина U-17: Бабыкин (к), Бондаренко (Титаевский, 24), Хмырев (Шушко, 75), Граматик (Рудюк, 41), Кащук, Холод (Назаренко, 36) (Кожевников, 75), Косюк, Шевцов (Ступник, 48), Слива, Снурницын, Тарадуда. Группа С Команда И В Н П ЗГ ПГ +/- О 1 Израиль U-17 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 Литва U-17 2 2 0 0 6 2 +4 6 3 Украина U-17 2 0 0 2 1 4 -3 0 4 Грузия U-16 2 0 0 2 1 8 -7 0