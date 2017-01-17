Сборная Украины из игроков до 17 лет всухую проиграла Израилю
В Беларуси наши юноши со счетом 0:2 проиграли сверстникам из Израиля на товарищеском турнире
Во втором туре товарищеского турнира Кубок развития 2017 в Минске сборная Украины из игроков не старше 17 лет проиграла сверстникам из Израиля. Поединок во вторник завершился со счетом 0:2. С конца первого тайма украинцы играли в меньшинстве после удаления Косюка.
Ранее украинская сборная проиграла Литве с минимальным счетом.
В четверг сборная Украины U17 сыграет с аутсайдером группы – Грузией.
Украина U-17 – Израиль U-17 0:2 (0:1)
Голы: Леви (18), Дахан (73)
Украина U-17: Бабыкин (к), Бондаренко (Титаевский, 24), Хмырев (Шушко, 75), Граматик (Рудюк, 41), Кащук, Холод (Назаренко, 36) (Кожевников, 75), Косюк, Шевцов (Ступник, 48), Слива, Снурницын, Тарадуда.
Группа С
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
ЗГ
|
ПГ
|
+/-
|
О
|
1
|
Израиль U-17
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6
|
0
|
+6
|
6
|
2
|
Литва U-17
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6
|
2
|
+4
|
6
|
3
|
Украина U-17
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
4
|
-3
|
0
|
4
|
Грузия U-16
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
8
|
-7
|
0
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