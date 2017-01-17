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Сборная Украины из игроков до 17 лет всухую проиграла Израилю http://www.segodnya.ua/img/article/7891/75_main.1484678620.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/75_tn.1484678620.jpg Футбол В Беларуси наши юноши со счетом 0:2 проиграли сверстникам из Израиля на товарищеском турнире

Сборная Украины из игроков до 17 лет всухую проиграла Израилю

Сегодня, 20:43

В Беларуси наши юноши со счетом 0:2 проиграли сверстникам из Израиля на товарищеском турнире

Сборная Украины U17 проиграла второй матч подряд в Минске. Фото abff.by
Сборная Украины U17 проиграла второй матч подряд в Минске. Фото abff.by

Во втором туре товарищеского турнира Кубок развития 2017 в Минске сборная Украины из игроков не старше 17 лет проиграла сверстникам из Израиля. Поединок во вторник завершился со счетом 0:2. С конца первого тайма украинцы играли в меньшинстве после удаления Косюка.

Ранее украинская сборная проиграла Литве с минимальным счетом.

В четверг сборная Украины U17 сыграет с аутсайдером группы – Грузией.

Украина U-17 – Израиль U-17 0:2 (0:1)
Голы: Леви (18), Дахан (73)

Украина U-17: Бабыкин (к), Бондаренко (Титаевский, 24), Хмырев (Шушко, 75), Граматик (Рудюк, 41), Кащук, Холод (Назаренко, 36) (Кожевников, 75), Косюк, Шевцов (Ступник, 48), Слива, Снурницын, Тарадуда.

Группа С 

 

Команда

И

В

Н

П

ЗГ

ПГ

+/-

О

1

Израиль U-17

2

2

0

0

6

0

+6

6

2

Литва U-17

2

2

0

0

6

2

+4

6

3

Украина U-17

2

0

0

2

1

4

-3

0

4

Грузия U-16

2

0

0

2

1

8

-7

0
сборная Украины U17

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Источник:

Сегодня|Спорт

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