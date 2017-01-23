Сборная Сенегала заняла первое место в группе на Кубке Африки (фото)

Сборная Сенегала сыграла вничью с командой Алжира в матче Кубка африканских наций-2017

Сборная Сенегала сыграла вничью с командой Алжира в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.

Встреча заключительного третьего тура группы B прошла в понедельник и завершилась со счетом 2:2. В составе сенегальцев голы забили Папакули Диоп (44-я минута) и Мусса Соу (53). У алжирцев дубль сделал Ислам Слимани (10, 53).

Сборная Сенегала с 7 очками заняла первое место в группе и вышла в 1/4 финала турнира, где встретится с командой Камеруна. Алжир (2 балла) остался за бортом плей-офф.

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