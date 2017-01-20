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Сборная Сенегала вышла в плей-офф Кубка Африки (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/50_main.1484900505.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/50_tn.1484900505.jpg Футбол Сенегальцы во втором туре группового этапа всухую обыграли команду Зимбабве

Сборная Сенегала вышла в плей-офф Кубка Африки (фото)

Сегодня, 10:21

Сенегальцы во втором туре группового этапа всухую обыграли команду Зимбабве

Футболисты сборной Сенегала нанесли поражение команде Зимбабве в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017 и гарантировали себе выход в плей-офф турнира, который проходит в Габоне.

Встреча группы В прошла в четверг и завершилась победой Сенегала со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Садьо Мане (9-я минута) и Анри Севе (13-я). Одержав вторую победу в двух матчах группового этапа, "Львы Теранги" гарантировали себе выход в 1/8 финала.

Заключительный матч группового этапа сенегальцы проведут 23 января со сборной Алжира. Зимбабвийцы в этот же день встретятся с командой Туниса.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Кубок Африки, сборная Сенегала, сборная Зимбабве

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Источник:

AFP

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