Сборная Камеруна вышла в полуфинал Кубка Африки
В четвертьфинале камерунцы обыграли Сенегал по пенальти
Сборная Камеруна стала вторым полуфиналистом Кубка Африки. В 1/4 финала камерунцы обыграли команду Сенегала.
Основное и дополнительное время матча закончилось вничью – 0:0. А серию пенальти точнее била сборная Камеруна – 5:4.
В полуфинале Камерун сыграет с победилем пары ДР Конго – Гана.
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