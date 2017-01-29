Сборная Камеруна вышла в полуфинал Кубка Африки

Сегодня, 09:52

В четвертьфинале камерунцы обыграли Сенегал по пенальти

Радость Камеруна. Фото AFP
Радость Камеруна. Фото AFP

Сборная Камеруна стала вторым полуфиналистом Кубка Африки. В 1/4 финала камерунцы обыграли команду Сенегала.

Основное и дополнительное время матча закончилось вничью – 0:0. А серию пенальти точнее била сборная Камеруна – 5:4.

В полуфинале Камерун сыграет с победилем пары ДР КонгоГана.
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Сегодня|Спорт

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