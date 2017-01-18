Сборная Камеруна одержала первую победу на Кубке Африки (фото)

Сегодня начались поединки второго тура группового этапа Кубка Африки, который проходит в Габоне. В группе А сборная Камеруна одержала волевую победу над командой Гвинеи-Бисау – 2:1 (Сиани, 61, Нгаду-Нгаджуй, 78 – Пикети, 13).

Напомним, что в другом матче группы сборные Габона и Буркина-Фасо сыграли вничью – 1:1.

Положение команд: Камерун – 4 очка, Буркина Фасо – 2, Габон – 2, Гвинея-Биссау – 1.