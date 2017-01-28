Сборная Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка Африки

Сегодня, 20:34

В четвертьфинале была повержена команда Туниса

Сборная Буркина-Фасо празднует победу. Фото AFP
Сборная Буркина-Фасо празднует победу. Фото AFP

Сборная Буркина-Фасо стала первой полуфиналисткой Кубка Африки по футболу. В поединке 1/4 финала была повержена команда Туниса – 2:0.

Два гола сборная Буркина-Фасо забила в концовке встречи. На 81-й минуте счет открыл Аристид Бансе, а на 85-й отличился Прежюс Накульма.

В полуфинале сборная Буркина-Фасо 1 февраля сыграет с победителем матча ЕгипетМарокко.
футбол, Кубок Африки, сборная Туниса, сборная Буркина-Фасо

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Сегодня|Спорт

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