Сборная Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка Африки

В четвертьфинале была повержена команда Туниса

Сборная Буркина-Фасо стала первой полуфиналисткой Кубка Африки по футболу. В поединке 1/4 финала была повержена команда Туниса – 2:0.

Два гола сборная Буркина-Фасо забила в концовке встречи. На 81-й минуте счет открыл Аристид Бансе, а на 85-й отличился Прежюс Накульма.

В полуфинале сборная Буркина-Фасо 1 февраля сыграет с победителем матча Египет – Марокко.