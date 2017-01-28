Сборная Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка Африки
В четвертьфинале была повержена команда Туниса
Сборная Буркина-Фасо стала первой полуфиналисткой Кубка Африки по футболу. В поединке 1/4 финала была повержена команда Туниса – 2:0.
Два гола сборная Буркина-Фасо забила в концовке встречи. На 81-й минуте счет открыл Аристид Бансе, а на 85-й отличился Прежюс Накульма.
В полуфинале сборная Буркина-Фасо 1 февраля сыграет с победителем матча Египет – Марокко.
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