Сборная Алжира осталась без тренера после провала на Кубке Африки
Жорж Лекенс возглавлял команду меньше трех месяцев
Бельгийский специалист Жорж Лекенс покинул пост главного тренера сборной Алжира по футболу. Также сборную покинули все члены тренерского штаба.
Лекенс возглавлял национальную команду Алжира с 27 октября 2016 года.
"Федерация желает господину Лекенсу и его сотрудникам всяческих успехов в карьере", – говорится в сообщении.
Сборная Алжира на групповом этапе Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне, заняла 3-е место в группе и не смогла пробиться в плей-офф турнира.
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