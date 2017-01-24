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Сборная Алжира осталась без тренера после провала на Кубке Африки http://www.segodnya.ua/img/article/7912/76_main.1485261806.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/76_tn.1485261806.jpg Футбол Жорж Лекенс возглавлял команду меньше трех месяцев

Сборная Алжира осталась без тренера после провала на Кубке Африки

Сегодня, 14:38

Жорж Лекенс возглавлял команду меньше трех месяцев

Жорж Лекенс уже без работы. Фото AFP
Жорж Лекенс уже без работы. Фото AFP

Бельгийский специалист Жорж Лекенс покинул пост главного тренера сборной Алжира по футболу. Также сборную покинули все члены тренерского штаба.

Лекенс возглавлял национальную команду Алжира с 27 октября 2016 года.

"Федерация желает господину Лекенсу и его сотрудникам всяческих успехов в карьере", – говорится в сообщении.

Сборная Алжира на групповом этапе Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне, заняла 3-е место в группе и не смогла пробиться в плей-офф турнира.
тренер, футбол, Кубок Африки, сборная Алжира

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Источник:

Р-спорт

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