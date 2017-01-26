"Саутгемптон" стал первым финалистом Кубка лиги в Англии
"Святые" по сумме двух встреч переиграли "Ливерпуль"
"Саутгемптон" переиграл "Ливерпуль" в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги со счетом 1:0 и вышел в финал турнира. Первая встреча команд завершилась с таким же счетом.
Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий Шэйн Лонг, поразивший ворота "красных" на 1-й компенсированной минуте.
В решающем поединке "Саутгемптон" встретится с победителем пары "Манчестер Юнайтед" – "Халл Сити". Этот поединок состоится сегодня. Начало матча – в 21:45.
В первом матче "красные дьяволы" обыграли своего соперника со счетом 2:0.
"Ливерпуль" – "Саутгемптон" – 0:1
Гол: Лонг (90+1)
"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, Матип, Арнольд, Милнер, Хендерсон, Лаллана, Филиппе Коутинью (Вайналдум, 87), Эмре Джан (Ориги, 78), Старридж, Роберту Фирмину.
"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Дэйвис, Тадич, Ромеу, Редмонд (Симс, 81), Уорд-Проуз (Хейбьерг, 59), Родригес (Лонг, 46).
Вы сейчас просматриваете новость ""Саутгемптон" стал первым финалистом Кубка лиги в Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии