"Саттон" отдаст фанам "Арсенала" трибуну, которая чуть больше автобусной остановки

В воскресенье любительский клуб "Саттон Юнайтед" сенсационно пробился в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв "Лидс" – 1:0. По итогам жеребьевки команда из пятого дивизиона сыграет с лондонским "Арсеналом".

Стадион "Саттона" вмещает чуть больше 5 тысяч зрителей. Из них только 800 мест сидячие. Гостевая трибуна, как шутят фаны "канониров", и вовсе смахивает на автобусную остановку.



Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся с 17 по 20 февраля.