Самый популярный футболист планеты Роналду скопировал образ Милевского (фото)
Португальский форвард "Реала" примерил очки и сделал элегантную прическу
Обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду в свободное от тренировок время пробует различные образы.
Сегодня нападающий "Реала" перенял имидж экс-игрока "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского, который несколько лет назад в таком виде появился на украинском ТВ.
Болельщикам такой образ Роналду пришелся по душе – снимок футболиста в Instagram собрал полтора миллиона лайков и тысячи одобрительных комментариев.
Вы сейчас просматриваете новость "Самый популярный футболист планеты Роналду скопировал образ Милевского (фото)". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии