Самый популярный футболист планеты Роналду скопировал образ Милевского (фото)

Обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду в свободное от тренировок время пробует различные образы.

Сегодня нападающий "Реала" перенял имидж экс-игрока "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского, который несколько лет назад в таком виде появился на украинском ТВ.

Болельщикам такой образ Роналду пришелся по душе – снимок футболиста в Instagram собрал полтора миллиона лайков и тысячи одобрительных комментариев.