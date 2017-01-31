Самый популярный футболист планеты Роналду скопировал образ Милевского (фото)

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Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram

Обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду в свободное от тренировок время пробует различные образы.

Сегодня нападающий "Реала" перенял имидж экс-игрока "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского, который несколько лет назад в таком виде появился на украинском ТВ.

Болельщикам такой образ Роналду пришелся по душе – снимок футболиста в Instagram собрал полтора миллиона лайков и тысячи одобрительных комментариев.

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футбол, Криштиану Роналду, Артем Милевский

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Источник:

Сегодня|Спорт

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