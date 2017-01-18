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Самый популярный футболист мира попал в список террористов http://www.segodnya.ua/img/article/7893/25_main.1484731943.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/25_tn.1484731943.jpg Футбол Спортсмен обвиняется в финансовой поддержке организации, запрещенной в ряде стран

Самый популярный футболист мира попал в список террористов

Сегодня, 11:31

Спортсмен обвиняется в финансовой поддержке организации, запрещенной в ряде стран

Мохаммед Абутрика. Фото AFP
Мохаммед Абутрика. Фото AFP

Экс-игрок сборной Египта Мохаммед Абутрика вошел в список террористов из-за связей с запрещенной в стране организации Братья-мусульмане, сообщает ВВС.

Спортсмен обвиняется в финансовой поддержке организации, которая признана террористической в Бахрейне, Египте, России, Сирии, Саудовской Аравии и ОАЭ.

В 2012 году Абутрика поддерживал на выборах члена братства Мухаммеда Мурси, а в 2015-м египетское правительство конфисковало активы туристической компании, совладельцем которой являлся футболист. Тогда он опровергал все обвинения в свой адрес.

Согласно закону, лицо, указанное в списке террористов страны, не имеет права на выезд, а все его активы арестовываются.

Адвокат футболиста заявил, что его клиент "не был осужден или официально уведомлен о выдвинутом против него обвинении". В скором времени он обжалует решение властей.

Абутрика выступал за местные клубы "Терсана", "Аль-Ахли", а также "Бани Яс" из ОАЭ. На его счету 100 матчей за сборную Египта. В составе команды он дважды становился обладателем Кубка Африки, при этом забивал решающие голы в финалах турниров.

Футболист дважды подряд признавался самым популярным футболистом мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). А в 2008-м ВВС наградила игрока званием Лучший африканский футболист года.

В 2013 году Абутрика завершил профессиональную карьеру.
террорист, футбол, сборная Египта

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Источник:

Сегодня|Спорт

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