Самые яркие африканские болельщики (фото)
На Кубке Африки-2017 фанаты из разных африканских стран порадовали своими креативными и яркими образами
На Куке африканских наций сегодня будут сыграны последние матчи первого тура группового этапа. Пока рано говорить об успехах сборных, но болельщики из разных африканских стран порадовали своими креативными и яркими образами.
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