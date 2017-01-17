Самые яркие африканские болельщики (фото)

На Кубке Африки-2017 фанаты из разных африканских стран порадовали своими креативными и яркими образами

На Куке африканских наций сегодня будут сыграны последние матчи первого тура группового этапа. Пока рано говорить об успехах сборных, но болельщики из разных африканских стран порадовали своими креативными и яркими образами.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы