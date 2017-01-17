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Самые яркие африканские болельщики (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/56_main.1484674568.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/56_tn.1484674568.jpg Футбол На Кубке Африки-2017 фанаты из разных африканских стран порадовали своими креативными и яркими образами

Самые яркие африканские болельщики (фото)

Сегодня, 19:35

На Кубке Африки-2017 фанаты из разных африканских стран порадовали своими креативными и яркими образами

На Куке африканских наций сегодня будут сыграны последние матчи первого тура группового этапа. Пока рано говорить об успехах сборных, но болельщики из разных африканских стран порадовали своими креативными и яркими образами.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

болельщики, Кубок Африки, футбольные фанаты

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Источники:

Сегодня|Спорт, AFP

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