"Сампдория" в гостях обыграла "Милан" в чемпионате Италии

Сегодня, 15:44

Победный гол забил с пенальти Луис Мурьель

&quot;Сампдория&quot; выиграла благодаря пенальти. Фото AFP
"Сампдория" выиграла благодаря пенальти. Фото AFP

"Милан" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Италии. На сей раз "россо-нери" в матче 23 тура Серии А на своем поле уступили "Сампдории" – 0:1. Единственный мяч на 70-й минуте забил Луис Мурьель с пенальти.

"Милан" заканчивали встречу в меньшинстве. На 90-й минуте Хосе Соса, заработав два предупреждения за пять минут, покинул поле.

"Милан" в турнирной таблице располагается на восьмой строчке, "Сампдория" – 10-я.
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Сегодня|Спорт

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