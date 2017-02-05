"Сампдория" в гостях обыграла "Милан" в чемпионате Италии

"Милан" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Италии. На сей раз "россо-нери" в матче 23 тура Серии А на своем поле уступили "Сампдории" – 0:1. Единственный мяч на 70-й минуте забил Луис Мурьель с пенальти.

"Милан" заканчивали встречу в меньшинстве. На 90-й минуте Хосе Соса, заработав два предупреждения за пять минут, покинул поле.

"Милан" в турнирной таблице располагается на восьмой строчке, "Сампдория" – 10-я.