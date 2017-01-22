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Самая странная желтая карточка в истории футбола (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/78_main.1485121732.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/78_tn.1485121732.jpg Футбол Арбитр расценил действие игрока "ПСЖ" как неспортивное поведение

Самая странная желтая карточка в истории футбола (видео)

Сегодня, 23:48

Арбитр расценил действие игрока "ПСЖ" как неспортивное поведение


Полузащитник "ПСЖ" Марко Вератти заработал одно из самых странных предупреждений в истории футбола.

Во время матча 21-го тура чемпионата Франции против Нанта" (2:0) итальянец решил отпасовать на своего голкипера головой как в дворовом футболе, однако арбитр расценил его жест как неспортивное поведение и наградил футболиста "горчичником".

Напомним, по правилам футбола, вратарь может брать мяч в руки, если пас от одноклубника последовал не ногой, а головой.
чемпионат Франции, псж, Марко Верратти

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Источник:

Сегодня|Спорт

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