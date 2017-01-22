Самая странная желтая карточка в истории футбола (видео)
Арбитр расценил действие игрока "ПСЖ" как неспортивное поведение
Полузащитник "ПСЖ" Марко Вератти заработал одно из самых странных предупреждений в истории футбола.
Во время матча 21-го тура чемпионата Франции против Нанта" (2:0) итальянец решил отпасовать на своего голкипера головой как в дворовом футболе, однако арбитр расценил его жест как неспортивное поведение и наградил футболиста "горчичником".
Напомним, по правилам футбола, вратарь может брать мяч в руки, если пас от одноклубника последовал не ногой, а головой.
il prend jaune , j'ai rien compris pic.twitter.com/qcjmRVsrxP— Philippe (@philousports) 21 января 2017 г.
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