Саленко: "Зозуле надо было сказать: "Я не прав, футбол – вне политики"

Сегодня, 15:57

Выступавший в Испании футболист считает, что Роману нужно объясниться перед общественностью

Роман Зозуля. Фото AFP
Роман Зозуля. Фото AFP

Бывший игрок киевского "Динамо" Олег Саленко, выступавший в испанских "Логроньесе", "Валенсии" и "Кордове", прокомментировал ситуацию вокруг футболиста "Бетиса" Романа Зозули.

"Все это для меня просто странно и неприятно. Когда в футбол вмешивается политика, то происходят непонятные вещи. Может, это специально подстроено? Кого это может устраивать? И при чем здесь Зозуля и нацизм? Это для меня загадка.

Футболист должен играть. Тем более, когда тебя приглашают в такой чемпионат, как Ла Лига. Остальные дела его не должны касаться.

Получается, Роман не знал, что его демонстрацию могут воспринять неоднозначно. А я знаю испанцев очень хорошо, изучил их. У них на первом месте эмоции, слушать ничего не хотят. Роме бы выступить в печати, объясниться.

Письмо Зозули, что он только помогает украинской армии и детям? Нет, этого мало. Такое объяснение никогда бы там не приняли. Надо было просто сказать, что, мол, "я не прав, футбол – вне политики. А то, что происходит у меня в стране, – это мои проблемы, которые вас не касаются". Это надо было испанцам сказать.

Вспомните, как один игрок показал футболку с Путиным. Ходи в этой футболке в России – зачем ее на поле в Турции надевать? Политика не должна касаться футбола.

Кому и что Зозуля хотел показать своей футболкой в Испании? Ведь известно, что ситуация сложная, и это все происходит на фоне конфликта Украины с Россией. Многие пользуются такими моментами в своих целях. И, вот, что скажу: у них в свое время тоже был диктатор Франсиско Франко. И много испанцев его, знаю, уважают до сих пор. Поэтому отношение к происходящему в Испании неоднозначное", – сказал Саленко.
футбол, Роман Зозуля, Олег Саленко, Бетис, Вильярреал

Вы сейчас просматриваете новость "Саленко: "Зозуле надо было сказать: "Я не прав, футбол – вне политики"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

NewsOne

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

В этой футболке Роман Зозуля летом прибыл в Севилью, где базируется "Бетис"

Все о скандале с трансфером Зозули: от "гибридной войны" до тега "МыВсеЗозуля"

Сегодня, 14:10

Аренда украинского нападающего из "Бетиса" в "Райо Вальекано" завершилась большим скандалом

Футбол

Роман Зоуля. Фото

Переводчик: "Зозуле сейчас очень плохо, он не ожидал такого и чувствует себя униженным"

Сегодня, 13:20

Украинский футболист никогда не принадлежал к группам, о которых ранее говорилось

Футбол

Роман Зозуля. Фото AFP

Зозуля примет решение по поводу возвращения в "Райо Вальекано" после обсуждения со своей семьей

Сегодня, 12:25

Испанский клуб гарантирует украинскому футболисту безопасность

Футбол

Роман Зозуля. Фото AFP

Фанаты "Райо Вальекано": "Таким, как Зозуля, не место в нашем клубе"

Сегодня, 09:59

Не будь у фанатов и "Райо Вальекано" такой тесной связи - украинский игрок уже тренировался бы с командой

Футбол

Роман Зозуля. Фото ФК "Бетис"

"Райо Вальекано" предлагает Зозуле вернуться и гарантирует ему безопасность

Сегодня, 11:09

Испанский клуб пытается загладить конфликт между футболистом и болельщиками

Футбол

Роман Зозуля. Фото Twitter

Facebook заблокировал профиль Романа Зозули

Вчера, 23:33

Причина блокировки аккаунта футболиста сборной Украины неизвестна

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования