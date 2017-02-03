Саленко: "Зозуле надо было сказать: "Я не прав, футбол – вне политики"

Бывший игрок киевского "Динамо" Олег Саленко, выступавший в испанских "Логроньесе", "Валенсии" и "Кордове", прокомментировал ситуацию вокруг футболиста "Бетиса" Романа Зозули.

"Все это для меня просто странно и неприятно. Когда в футбол вмешивается политика, то происходят непонятные вещи. Может, это специально подстроено? Кого это может устраивать? И при чем здесь Зозуля и нацизм? Это для меня загадка.

Футболист должен играть. Тем более, когда тебя приглашают в такой чемпионат, как Ла Лига. Остальные дела его не должны касаться.

Получается, Роман не знал, что его демонстрацию могут воспринять неоднозначно. А я знаю испанцев очень хорошо, изучил их. У них на первом месте эмоции, слушать ничего не хотят. Роме бы выступить в печати, объясниться.

Письмо Зозули, что он только помогает украинской армии и детям? Нет, этого мало. Такое объяснение никогда бы там не приняли. Надо было просто сказать, что, мол, "я не прав, футбол – вне политики. А то, что происходит у меня в стране, – это мои проблемы, которые вас не касаются". Это надо было испанцам сказать.

Вспомните, как один игрок показал футболку с Путиным. Ходи в этой футболке в России – зачем ее на поле в Турции надевать? Политика не должна касаться футбола.

Кому и что Зозуля хотел показать своей футболкой в Испании? Ведь известно, что ситуация сложная, и это все происходит на фоне конфликта Украины с Россией. Многие пользуются такими моментами в своих целях. И, вот, что скажу: у них в свое время тоже был диктатор Франсиско Франко. И много испанцев его, знаю, уважают до сих пор. Поэтому отношение к происходящему в Испании неоднозначное", – сказал Саленко.