Рядом с автобусом "Боруссии" взорвалась бомба, один футболист пострадал

Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" могут отменить

Рядом с автобусом дортмундской "Боруссии" произошел взрыв, когда команда следовала на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако".

Происшествие случилось в 6 милях от арены "Сигнал Идуна Парк", заряд сдетонировал, когда автобус команды проезжал мимо него.

При взрыве пострадал один человек, сообщает пресс-служба "Боруссии". Пострадавший – французский защитник "Боруссии" Марк Бартра, который находится в больнице.

Есть вероятность, что поединок "Боруссия" – "Монако" может быть отменен.

Онлайн матча "Боруссия" Д – "Монако"