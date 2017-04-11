Рядом с автобусом "Боруссии" взорвалась бомба, один футболист пострадал
Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" могут отменить
Рядом с автобусом дортмундской "Боруссии" произошел взрыв, когда команда следовала на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако".
Происшествие случилось в 6 милях от арены "Сигнал Идуна Парк", заряд сдетонировал, когда автобус команды проезжал мимо него.
При взрыве пострадал один человек, сообщает пресс-служба "Боруссии". Пострадавший – французский защитник "Боруссии" Марк Бартра, который находится в больнице.
Есть вероятность, что поединок "Боруссия" – "Монако" может быть отменен.
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