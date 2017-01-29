Руни получил шикарную награду лучшему бомбардиру в истории "Манчестер Юнайтед" (видео)
Приз футболисту вручил легендарный Боббби Чарльтон
Перед началом матча 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" – "Уиган" нападающий Уэйн Руни получил приз лучшему бомбардиру в истории манкунианцев.
Приз 31-летнему форварду вручил легендарный игрок "красных дьяволов" Бобби Чарльтон.
Именно его рекорд побил Руни, забивший в матче 22-го АПЛ со "Сток Сити" (1:1) 250-й гол за МЮ.
Вы сейчас просматриваете новость "Руни получил шикарную награду лучшему бомбардиру в истории "Манчестер Юнайтед" (видео)". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии