Руни получил шикарную награду лучшему бомбардиру в истории "Манчестер Юнайтед" (видео)

Сегодня, 22:11

Приз футболисту вручил легендарный Боббби Чарльтон


Перед началом матча 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" – "Уиган" нападающий Уэйн Руни получил приз лучшему бомбардиру в истории манкунианцев.

Приз 31-летнему форварду вручил легендарный игрок "красных дьяволов" Бобби Чарльтон.

Именно его рекорд побил Руни, забивший в матче 22-го АПЛ со "Сток Сити" (1:1) 250-й гол за МЮ.

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футбол, Манчестер Юнайтед, Уэйн Руни, Бобби Чарльтон

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Источники:

Шахта.org, Manchester United

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