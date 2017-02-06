Россия снова увеличила расходы на подготовку к проведению ЧМ-2018
Стоимость мундиаля в России увеличилась до 638 млрд 842,6 млн рублей
Расходы на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года увеличены на 19,1 млрд рублей.
Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Расходы на реализацию программы увеличились с 619 млрд 670,5 млн до 638 млрд 842,6 млн рублей.
Согласно документу, 350 млрд 451,1 млн будет выделено из федерального бюджета, 92 млрд 212,2 млн – из региональных бюджетов, 196 млрд 179,3 млн – юридическими лицами.
Финальная часть мундиаля пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
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