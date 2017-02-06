Россия снова увеличила расходы на подготовку к проведению ЧМ-2018

Стоимость мундиаля в России увеличилась до 638 млрд 842,6 млн рублей

Расходы на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года увеличены на 19,1 млрд рублей.

Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Расходы на реализацию программы увеличились с 619 млрд 670,5 млн до 638 млрд 842,6 млн рублей.

Согласно документу, 350 млрд 451,1 млн будет выделено из федерального бюджета, 92 млрд 212,2 млн – из региональных бюджетов, 196 млрд 179,3 млн – юридическими лицами.

Финальная часть мундиаля пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.