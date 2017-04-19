Роналду забил сотый гол в Лиге чемпионов
Португальский гений продолжает устанавливать рекорды в футболе
Лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (4:2) оформил хет-трик, что позволило ему довести количество своих голов в турнире до 100.
Неделей назад португалец преодолел отметку в 100 мячей в еврокубках, когда дважды расписался в воротах мюнхенцев на выезде.
Для этого Роналду понадобилось провести 144 матча в еврокубках.
Криштиану в Лиге чемпионов играл в составе трех команд – "Спортинга", "МЮ" и "Реал".
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