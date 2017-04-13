Роналду забил на 13 голов больше Месси в решающих раундах Лиги чемпионов

12 апреля Криштиану Роналду двумя голами принес победу "Реалу" над "Баварией" в Лиге чемпионов – 2:1. Португалец забил сотый мяч в еврокубках, 97-й в – основной стадии Лиги чемпионов.

В добавок на счету Криштиану стало 29 голов в решающих стадиях Лиги чемпионов (начиная с четвертьфинала). По этому показателю Роналду уступает только другой легенде "Реала" Альфредо ди Стефано (32).

Лионель Месси забил в Лиге чемпионов 94 гола, из которых 16 пришлись на три последних раунда. И Лео, и Криштиану по два раза отличились в финалах, но португалец демонстрирует лучшую статистику в четвертьфиналах (17-10) и полуфиналах (10-4).