Роналду забил на 13 голов больше Месси в решающих раундах Лиги чемпионов

Сегодня, 10:07

Португалец в основной части ЛЧ забил уже 97 мячей

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

12 апреля Криштиану Роналду двумя голами принес победу "Реалу" над "Баварией" в Лиге чемпионов – 2:1. Португалец забил сотый мяч в еврокубках, 97-й в – основной стадии Лиги чемпионов.

В добавок на счету Криштиану стало 29 голов в решающих стадиях Лиги чемпионов (начиная с четвертьфинала). По этому показателю Роналду уступает только другой легенде "Реала" Альфредо ди Стефано (32).

Лионель Месси забил в Лиге чемпионов 94 гола, из которых 16 пришлись на три последних раунда. И Лео, и Криштиану по два раза отличились в финалах, но португалец демонстрирует лучшую статистику в четвертьфиналах (17-10) и полуфиналах (10-4).

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футбол, Лига чемпионов, Криштиану Роналду, Лионель Месси

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Источник:

Eurosport

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