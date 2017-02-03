Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен в мире
В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год
Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.
Первое место занял форвард "Реала" Криштиану Роналду – 88 миллионов долларов (56 млн доходы в клубе + 32 млн реклама).
На второй позиции находится нападающий "Барселоны" Лионель Месси – 81,4 млн (53,4 + 28). Третье место в списке занял баскетболист ЛеБрон Джеймс – 77,2 (23,2 + 54).
Самой богатой из женщин является американская теннисистка Серена Уильямс – ее оклад равняется 28,9 млн (8,9 + 20). Она занимает 40-е место в рейтинге.
Украинцы в первую сотню рейтинга не попали
Топ-10 рейтинга Forbes:
1. Криштиану Роналду (футбол) – 88 млн (56 + 32)
2. Лионель Месси (футбол) – 81,4 млн (53,4 + 28)
3. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 77,2 млн (23,2 + 54)
4. Роджер Федерер (теннис) – 67,8 млн (7,8 + 60)
5. Кевин Дюран (баскетбол) 56,2 млн (20,2 + 36)
6. Новак Джокович (теннис) – 55,8 млн (21,8 + 34)
7. Сэм Ньютон (американский футбол) – 53,1 млн (41,1 + 12)
8. Фил Микельсон (гольф) – 52,9 млн (2,9 + 50)
9. Джордан Спит (гольф) – 52,8 млн (20,8 + 32)
10. Коби Брайант (баскетбол) – 50 млн (25 + 25)
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