Роналду первым в истории забил 100 голов в еврокубках

Сегодня, 00:18

Для этого португальскому футболисту понадобилось провести 143 матча

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Сделав дубль в Мюнхене, Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который забил 100 голов в клубных турнирах УЕФА.

Свой первый гол в еврокубках португалец забил 10 апреля 2007 года в знаменитой встрече "Манчестер Юнайтед" и "Ромы", когда англичане выиграли со счетом 7:1. Десять лет и два дня спустя Роналду оформил дубль в гостевом матче с "Баварией", разменяв вторую сотню мячей в турнирах УЕФА.

Рубеж в 50 голов Роналду покорил в апреле 2013-го, когда сделал дубль в матче с "Галатасараем". На это у него ушло 96 матчей, хотя в первых 32 еврокубковых играх за "Спортинг" и "Манчестер Юнайтед" он отличился всего один раз. Вторые полсотни мячей Роналду забил всего за 47 матчей. Все голы португальца, кроме трех, пришлись на матчи Лиги чемпионов.

В составе "Реала" Роналду провел 84 матча в Лиге чемпионов, забив 82 мяча, а также отметился двумя голами в игре за Суперкубок УЕФА-2014/15. За португальский "Спортинг", в котором форвард начинал профессиональную карьеру, он трижды сыграл в еврокубках, но отличиться не сумел. Остальные голы Роналду забил в Лиге чемпионов, включая квалификацию, в составе английского "Манчестер Юнайтед".

Лучшие бомбардиры клубных турниров УЕФА (*действующие футболисты)

100 – Криштиану Роналду* (143 матча)

97 – Лионель Месси* (118)

76 – Рауль Гонсалес (158)

70 – Филиппо Индзаги (114)

67 – Андрей Шевченко (142)

62 – Рууд ван Нистелрой (92)

61 – Герд Мюллер (69)

59 – Тьерри Анри (140)

59 – Хенрик Ларссон (108)

56 – Златан Ибрагимович* (136)

54 – Эусебио (70)

53 – Алессандро Дель Пьеро (129)

51 – Карим Бензема* (93)

50 – Дидье Дрогба (102)

50 – Клаас-Ян Хунтелаар* (82)
футбол, Лига чемпионов, Реал Мадрид, Криштиану Роналду

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Источник:

UEFA.com

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