Роналду, несмотря на хет-трик, не претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА огласил список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В списке не оказалось нападающего "Реала" Криштиану Роналду, оформившего хет-трик в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (4:2 д.в.).

Вероятно, причина этому два спорных гола португальца из офсайда, которых не заметил главный арбитр встречи Виктор Кашшаи.

Среди номинантов оказались нападающие Джейми Варди ("Лестер") и Кильян Мбаппе ("Монако"), а также полузащитники Арьен Роббен ("Бавария") и Хуан Куадрадо ("Ювентус").