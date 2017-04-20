Роналду, несмотря на хет-трик, не претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Сегодня, 14:05

Среди номинантов – Варди,Мбаппе, Роббен и Куадрадо

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

УЕФА огласил список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В списке не оказалось нападающего "Реала" Криштиану Роналду, оформившего хет-трик в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (4:2 д.в.).

Вероятно, причина этому два спорных гола португальца из офсайда, которых не заметил главный арбитр встречи Виктор Кашшаи.

Среди номинантов оказались нападающие Джейми Варди ("Лестер") и Кильян Мбаппе ("Монако"), а также полузащитники Арьен Роббен ("Бавария") и Хуан Куадрадо ("Ювентус").
футбол, Лига чемпионов, Криштиану Роналду, Арьен Роббен, Хуан Куадрадо, Килиан Мбаппе

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СЭ

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