Роналдиньо передаст свой "Золотой мяч" в музей "Барселоны"

Сегодня, 12:10

Бразилец завоевал награду в 2005 году, выступая за каталонский клуб

Роналдиньо. Фото ФК &quot;Барселона&quot;
Роналдиньо. Фото ФК "Барселона"

Бывший полузащитник "Барселоны" Роналдинью передаст свой "Золотой мяч" в клубный музей каталонцев. Об этом бразилец заявил на презентации в качестве официального посла сине-гранатовых.

Напомним, что 36-летний Роналдинью будет представлять "Барсу" на различных мероприятиях в течение ближайших лет.

Роналдиньо выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 годы и провел в составе каталонцев 145 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 70 мячей. Вместе с "Барсой" 36-летний бразилец дважды выигрывал чемпионат Испании (2005, 2006), а также Лигу чемпионов в 2006 году.
футбол, Барселона, Золотой мяч, Роналдиньо

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