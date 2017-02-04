Ромелу Лукаку забил четыре гола и вышел в лидеры гонки бомбардиров чемпионата Англии (фото)

Футболисты "Эвертона" и "Борнмута" забили девять голов в матче 24-го тура Премьер-лиги

Покер бельгийского нападающего Ромелу Лукаку помог "Эвертону" одержать победу над "Борнмутом" в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк" в субботу и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев.

Ромелу Лукаку отличился на 1-й, 29-й, 83-й и 84-й минутах матча, также в составе "Эвертона" мячи забили Джеймс Маккарти (24) и Росс Баркли (90). У "Борнмута" дубль оформил Джошуа Кинг (59 и 70), еще один мяч забил Харри Артер (90).

После этого матча в активе Лукаку стало 16 мячей. Бельгиец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии нынешнего сезона.

"Эвертон" набрал 40 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Борнмут" с 26 очками идет на 14-й строчке.

Расписание и результаты 24-го тура английской Премьер-лиги