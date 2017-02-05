Роман Зозуля побывал в гостях у сборной Украины среди ветеранов (фото)

Наша команда прибыла в Севилью на товарищеский матч

Украинский нападающий Роман Зозуля посетил сборную Украины среди ветеранов. Наша команда прибыла в Севилью на товарищеский матч с ветеранами местного клуба.



"Игроки и тренеры ветеранской сборной высказали полную поддержку Роману, передав искренние поздравления от всей футбольной общественности страны. Он настоящий патриот и профессионал, настоящая гордость Украины! Надеемся быстрее увидеть Зозулю на футбольном поле и вместе радоваться его победам!", – говорится в заявлении сборной ветеранов.

Напомним, что вокруг Зозули в Испании разгорелся скандал. Ультрас "Райо Вальекано" заблокировали его переход в мадридский клуб, обвинив футболиста в поддержке нацистов.